sul colpo di zucca di Osimhen può poco o niente, poi lo anticipa senza paura ma non legge in tempo il tiro di Elmas, Hateboer non lo aiuta. Sventa il tris.è più contento di avere a che fare con Elmas che con Kvaratskhelia, sfiora la rete di testa nell’azione in cuiOsimhentocca di braccio e arriva il rigore che porta in vantaggio l’Atalanta. Prova di sacrificio, salva spesso in fallo laterale, incolpevole sui gol.un chiodo fisso tra Osimhen e Musso, ma solo per metà primo tempo: al 23’ p.t. l’attaccante mascherato salta più in alto e trova il pareggio e 12’ dopo lo manda gambe all’aria servendo l’assist dell’1-2. La prima volta in cui è davvero in difficoltà, prende anche un giallo. Con Politano le cose migliorano.morde il freno a Lozano, gli ruba diversi palloni e lancia i suoi in ripartenza, bene, peccato il fuorigioco in cui incappa. Nella ripresa abbassa l’attenzione e inizia a perdere qualche pallone. Sfortunato, devia il possibile gol di Maehle all'ultimo respiro.: posizionato tra Elmas e Olivera, che si scambiano di posto in continuazione, ha il doppio del lavoro sulle spalle ma è sul macedone che non riesce a chiudere deviando in rete e beffando Musso. L’incantesimo del primo gol non spezza la maledizione, spreca tutte le occasioni di testa a due passi dallo specchio.Troppo nervoso.arretrato a centrocampo, recupera più palloni possibile per innescare ripartenze, non disdegna di entrare in area dove solo Di Lorenzo lo ferma. Ma al 35’ p.t. Anguissa gli ruba palla e lancia la ripartenza che vale il vantaggio, poteva fare molto meglio. Regala una punizione centrale atterrando Lobotka.prova i suoi siluri da fuori e trova corner preziosi, salva in fallo laterale al momento giusto ma è poco incisivo.bentornato, la sua mancanza a centrocampo iniziava a farsi sentire).: manda Lookman in profondità cavalcando la fascia sinistra e sovrapponendosi all’anglo-nigeriano, lotta con coraggio con Anguissa e si invola fino in area piccola mettendo a dura prova Meret. Bene, una delle sue migliori partite. All'ultimo secondo manda la palla verso lo specchio, ma Scalvini devia, peccato.ritorna sulla trequarti, da dove inventa lanci corti e lunghi per Højlund, ma da lui ci si aspetta di più.aspetta troppo a lanciare il suo mancino, e quando ci prova non ci sono più varchi. Kim capisce tutto. Al 38’ s.t. è debole).è lui a servire la prima palla gol al 4’ p.t. al compagno danese, Lobotka non gli regge il passo. Dopo l’errore dal dischetto di Koopmeiners è lui ad andare dagli 11 metri e scaraventare di potenza al 19’ p.t. per l’1-0; ci prova in un altro paio di occasioni ma non può fare tutto lui. Al 10’ s.t. stampa anche la traversa, sfortunato; serve sotto porta Højlund che però non ha la sua precisione.porta superiorità numerica in area ma non basta con la capolista).al 4’ p.t. viene servito da Lookman sotto porta, si libera di Juan Jesus ma spara addosso a Meret. Innescato da Pasalic, fermato da Jesus nelle successive occasioni, al 16’ p.t. pasticcia e cade dinnanzi a Kim e alla rete, ma Osimhen tocca di braccio ed è rigore. Nella ripresa, ben servito da Lookman, manda il pallone largo sulla destra, peccato.: tocca pochi palloni, ci crede poco, li indirizza male, viene ammonito).degli 11 anti Empoli cambia solo la posizione di Pasalic ed Ederson, la sua Atalanta parte senza paura ma a poco a poco emerge la qualità del Napoli e l’inesperienza dei giovani.: subito dopo pochi istanti, salva su Hojlund. Forse è il danese a graziarlo, ma lui risponde presente. Altra grande parata su Maehle nella ripresa.: copre quando serve, motore perpetuo.: entra in maniera scomposta su Pasalic, giallo meritato. Maehle lo beffa in velocità e va in confusione, poi quando entra Zapata non gli lascia metri per colpire.si perde Hojlund dopo pochi istanti, l'attaccante dell'Atalanta non ne approfitta. Non è la sua migliore prestazione.: fatica ad entrare in partita. Ma ci mette la faccia, in tutti i sensi, sul possibile pareggio dell'Atalanta, mandando la palla sulla traversa.: ingaggia diversi duelli con Maehle, spesso vincendoli. Ne perde uno all'inizio di ripresa che poteva costare caro ai partenopei. (48' s.t.: mette legna a centrocampo e non si ferma mai, Spalletti non può farne a meno.: la palla che serve a Osimhen, per portarla in parità, è d'oro. Quando esce i suoi subiscono un po'. (18' s.t.: sostanza e presenza, oltre che qualità).: Mariani lo grazia al 25', meritevole di giallo. Il meno attivo dei suoi. (18' s.t.: entra e le cose sulla fascia cambiano).: spazia subito tra le linee d'attacco, impegnando i centrali dell'Atalanta. Evidente il suo tocco di braccio che porta al rigore per la Dea. Si fa perdonare cinque minuti dopo, pareggiando di testa. Poi supera Demiral e serve a Elmas la palla del vantaggio. (75' s.t.: non è facile sostituire Osimhen, gli prendono subito le misure).: capitalizza il gran lavoro di Osimhen, superando Hateboer e Musso, realizzando il gol che decide la partita. (48' s.t.: lascia Osimhen in pasto a Demiral, il suo attaccante lo ripaga. Toglie Osimhen forse un po' troppo presto, i suoi subiscono nel finale ma la portano a casa.