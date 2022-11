Il dirigente dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli:



"La gara di stasera sarà tra due squadre che vogliono vincerla. Lookman è un giocatore giovane, ma dal profilo internazionale con Gasperini non può che migliorare. Questo è un valore aggiunto per lui e per noi. Boga ha grandi qualità, lo aspettiamo e fa vedere spunti importanti in allenamento. Sono fiducioso, è un ragazzo serio e avrà modo di far vedere le sue qualità durante la stagione. Cosa mi piace di più dell'Atalanta? Vedremo a fine anno. Voglio ringraziare la cornice di pubblico, stasera sarà una grande festa e spero che la gente possa divertirsi".