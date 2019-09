Atalanta-Fiorentina 2-2



Gollini 6: non si fa sorprendere da Dalbert, esce in anticipo su Chiesa. Nel gol è sulla traiettria, ma l’amico Palomino lo beffa.



Djimsiti 6: pericoloso in area piccola con zuccate nei pressi di Dragowski. Commette qualche sbavatura in fase difensiva, che ripara in extremis.



Palomino 4: mette subito pressione il jolly Castrovilli e quando è in ritardo fa gli straordinari per riprendersi Chiesa. Peccato per il regalo impacchettato al 25’ p.t. che costa lo svantaggio, cerca di farsi perdonare mettendo il turbo su Chiesa ma è troppo tardi. Si brucia Chiesa sull’azione del gol.



Masiello 6: rispetto ai colleghi della difesa avanza per far ripartire la squadra. Salva la sfera di Lirola sul più bello, una sua specialità.



(Dal 13’ s.t. Ilicic 6,5: entra e batte la punizione ma il muro Viola è difficile da abbattere. La mette dentro ma non trova il varco giusto. Si mangia la palla del gol al 31’ s.t, ma non quella al 40’ s.t. fa quello che deve fare e lo fa bene).



Castagne 7: al suo rientro in campo è fresco come una rosa, le cui spine pungono non poco la retroguardia Viola, Caceres per primo. Corre a perdifiato per abbassarsi e rubar palla a Dalbert. Male nei tiri da fuori, tranne nel decisivo, in extratime e al volo, che vale i tre punti della gara. Bentornato!



de Roon 5: quando serve arretra per frapporsi tra l’attacco Viola e Gollini, senza successo. Impreciso nei passaggi e nelle marcature. Tiri da fuori da mani nei capelli.



Pasalic 5,5: per fermare la riconcorsa di Castrovilli commette un fallo da giallo ingenuo. Non regge il confronto di Ilicic come regista. Peccato per il gomito, il pari era meritato e il gol



Gosens 6,5: nella sua fascia di competenza è il numero uno per la puntualità e la corsa, ogni passaggio può trasformarsi in assist da un momento all’altro. Taglia le gambe a Ribery e a Lirola.



(Dal 40’ s.t. Arana: sv).



Malinovskyi 6,5: corner, punizioni e tiri da fuori sono la sua specialità. Non fa rimpiangere il Papu e pedala per tutto il centrocampo per servire al bacio Muriel. Il migliore, servirà a Gasp per la Champions.



Muriel 6,5: la spinta che dà alla squadra è incredibile, si mangia Pulgar come aperitivo, peccato che il tiro da punizione centrale sia da dimenticare. Da ex Viola, diventa l’obiettivo numero uno degli avversari, ma al 14’ p.t. riesce lo stesso ad effettuare il primo tiro in porta pericoloso. Stampa la traversa.



(Dal 13’ s.t. Gomez 6: perfetto il corner battuto, si è già ripreso da Zagabria).



Zapata 5: guadagna spazio facilmente su Pezzella e al 26’ p.t. ha l’occasione, solo, per riparare al danno di Palomino, ma non la sfrutta. Nella ripresa non riesce a superare lo scoglio Dalbert e perde tutte le palle in area piccola.





All. Gasperini 6: non solo per questioni di turnover, quelli che inserisce contro la viola sono giocatori pronti ad affrontare qualunque palcoscenico. Anzi, la spinta che danno Muriel, Malinovskyi, Castagne e Pasalic dal 1’, l’Atalanta non l’aveva da un po’. Al gol di Palomino, è la solita Atalanta che subisce per un episodio e attacca per rimediare, come fa.