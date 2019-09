Roma-Atalanta 0-2



Gollini 7,5: Il ragazzo cresce e alla mezz’ora evita il ko con una parata mica male su Dzeko. Poi ringrazia i compagni che mettono una toppa su Zaniolo prima di sbarrare la strada a Kalinic. Uno così serve pure in nazionale.



Toloi 7: A metà tra Zaniolo e Dzeko, riesce comunque a tenere quasi illibata l’area nel primo tempo e ad alzare il muro nel finale.



Kjaer 6,5: L’ultime uscite italiane, proprio con la maglia giallorossa, erano state disastrose. Il biondo parte bene con un recupero su Zaniolo, poi si fa ammonire per due falli al limite. Si riscatta nella ripresa prendendosi l’amara rivincita su chi lo fischiava.



Palomino 7: Il più solido nei corpo a corpo, e pure quando c’è da far ripartire l’azione. Al 70’ potrebbe suggellare la gara con un gol da bomber vero, ma di testa manda fuori di poco.



Hateboer 6,5: Non può permettersi discese allegre come in altre occasioni vista la doppia morsa Kolarov-Spinazzola, ma nella ripresa riesce a prendersi i soliti spazi di felicità.



De Roon 7: Vista la pressione a centrocampo della Roma è chiamato a sbagliare il meno possibile. L’olandese è attento, puntuale, intelligente. Come sempre, o quasi.



Freuler 7: Gara tutta muscoli e tenacia con Veretout. Di testa potrebbe trovare il vantaggio ma la mira è sbilenca. Meglio quando assiste Zapata per il gol del vantaggio.



Castagne 6,5: Rispetto ad Hateboer ha più campo da sfruttare ma nei primi 45’ lo fa col contagocce. Meglio col passare dei minuti pur mantenendo alta la guardia in difesa.



Malinovsky 7: Ha sempre il centro notifiche attivo nel senso che ogni pallone, ogni tentativo cerca di coglierlo al volo. Cross al bacio al 70’ per Palomino che manda fuori di un niente. (33’st Gosens 6: tiene duro)



Ilicic 6: Nell’insolito ruolo di falso nove Josip prova ad abbinare tecnica e fisicità aprendo pure interessanti varchi per i compagni. (15’st Zapata 7,5: la pantera scende dall’albero al momento giusto e con una zampata distrugge i sogni di gloria della Roma. Che attaccante)



Gomez 6,5: Prova a sgusciare nei pochi varchi concessi dalla Roma prima di arretrare di qualche passo per favorire una coralità più efficace. E’ sempre vivo, ha sempre fame. (43’st Pasalic 6,5: un assist in dieci secondi)



Gasperini 7,5: Poteva essere il suo stadio, la sua panchina. Si è tenuto stretto l’Atalanta facendola crescere ancora di più nonostante il ko di Champions. Gara di grande equilibrio e cambi azzeccati da big. Non sbaglia una mossa il Gasp.