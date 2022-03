Subito reattivo su Mancini, poi non è perfetto su Abraham. Parziale riscatto per quell’uscita tempestiva su Pellegrini che evita il bis.: Gara da ex, non era partito forte. Poteva rifarsi ma un colpo alla testa l’ha messo ko (22’pt Pezzella 5,5: non cambia le sorti della fascia): Modi duri come al solito, ma Abraham non si spaventa e lo beffa in più di una occasione. Dopo soli due minuti si era perso Mancini da solo in area. Nella ripresa è atteso sulle ripartenze di Zaniolo.: Subisce subito l’aggressione della Roma e arretra dopo all’indietro. Qualche colpa anche sul gol di Abraham e nel finale boccheggia. (36’st Dijimsiti sv): Non si aspettava tanta foga da parte di Zalewski. Lo soffre e fatica a ripartire.: Così come a Bergamo nella gara d’andata prova a portare ordine ma non sempre ci riesce.: Primo tempo sotto tono, poi sfiora il pari e si fa notare per una maggiore pericolosità.: Il cuore non può essere leggero. Prova a non dare punti di riferimento, ma se li perde pure lui.: Poteva vestire la maglia giallorossa. Cerca di creare ulteriori rimpianti e si dimostra il più reattivo nel primo tempo. Poi cala. (15’st Malinovskiy 6: entra nervoso e rischia un rosso, ma coi piedi incanta): Poco incisivo, quasi subito arrendevole. (15’st Boga 6: crea scompiglio ma non trova mai l’angolo di tiro): Si alterna con Miranchuck al centro di un attacco orfano di Zapata e Muriel. Perde un pallone sanguinoso dal quale nasce il gol di Abraham e si dimostra troppo fragile. (1’st Muriel 5,5: fuori forma): Mou lo beffa di nuovo. La sua Atalanta non trova le contromisure contro una Roma attenta in fase difensiva e reattiva dietro. E la Champions è in salita.