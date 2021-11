Musso 7: attento sul primo tiro in porta di Busio, salva il tabellino mantenendo inviolata la porta compiendo una prodezza sulla fucilata di Henry e Crnigoj.



Djimsiti 6,5: senza Toloi in campo è lui l’attaccante aggiunto del match.



(Dal 46’ s.t. Toloi: sv).



Demiral 6,5: non lascia in pace Johnsen, erge un muro in difesa.



(Dal 32’ s.t. Scalvini: sv).



Palomino 6,5: ha l’ingrato compito di contenere Henry, uno dei migliori tra i nemici, ma ce la fa e si ripete anche con Johnsen.



Hateboer 7: dopo sei mesi è tornato più in forma di prima, dà del tu alla fascia destra e non disdegna di presentarsi a Romero sfiorando il gol.



Koopmeiners 7,5: vince tutti i duelli con Tessmann, sfiora il gol dal limite dell’area e poi lo trasforma con una bomba di sinistro al 12’ della ripresa, prima rete in A dell’acquisto nerazzurro dell’estate.



Pessina 6: fa bene anche scalato a centrocampo, fa rifiatare Freuler senza sbavature.



(Dal 18’ s.t. de Roon 6: porta freschezza a centrocampo).



Pezzella 7: altro che rincalzo di un’altra categoria, il numero 13 porta già su di sé gli effetti della cura Gasperini, corre, crossa e manda in gol Koopmeiners.



Pasalic 8: sette gol in Serie A, otto stagionali, il croato già in Qatar sta vivendo il suo momento d’oro e in 5’ chiude la partita come due gol potenti e pesantissimi. Cala anche il poker della gara. Pessina l’ha già fatto traslocare al piano sotto.



Ilicic 6,5: serve la caramella più dolce a Pasalic aprendo le danze con finte e controfinte che fanno sempre un gran bene agli occhi, è l’incubo di Kiyine.



(Dal 32’ s.t. Miranchuk 6: sfiora anche lui il gol).



Muriel 7: non riesce a insaccare, troppe sfere perse sul più bello e un palo preso, ma gli assist a Pasalic, e le finte ad Ampadu, lo consacrano comunque tra i migliori.



(Dal 32’ s.t. Piccoli: sv).





All. Gasperini 7: non riesce a stare fermo, nemmeno sul 2-0 in 5’, quando qualcuno dei suoi lascia spazio al Venezia sa che il pericolo è dietro l’angolo ma ora può guardare avanti e in alto: la sua Dea è a -9 dalla salvezza e lui è l’allenatore del mese.