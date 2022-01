: praticamente inoperoso per tutta la partita. Sul palo di Zaccagni non avrebbe potuto far nulla.: insieme a Demiral impedisce a Immobile di ricevere palloni giocabili in area. Prova di grande solidità la sua.: in chiusura di primo tempo salva i suoi sventando un contropiede di Immobile, ma in generale durante tutto il match è un mastino sui piedi del 17 biancoceleste.: insieme a Pezzella sulla sinistra toglie il respiro a Felipe Anderson. Puntuale negli anticipi sui palloni alti senza badare a troppi fronzoli.: il duello con Zaccagni a sinistra è ruvido e lui è spesso obbligato ad usare le maniere forti. Riesce comunque a limitare i pericoli da quel lato.: non sembra accusare la pressione, nonostante la giovane età. Viene gettato nella mischia in piena emergenza da Gasperini e lui disputa una partita ordinata e senza sbavature (dal 15' s.t.: gioca più avanzato rispetto al solito, ma solo per impedire ripartenze veloci alla Lazio e ci riesce senza patemi): meno attivo del solito in zona offensiva. Più attento a difendere e non concedere spazio a Luis Alberto. Puntuale nei raddoppi in fase di interdizione: fa un gran lavoro in pressione alta sulla sinistra per non concedere campo a Felipe Anderson e quando il brasiliano lo punta non si fa mai superare.: Leiva gli concede poco spazio e rimane sempre in ombra, proponendosi poco in avanti (dal 39' s.t.: non si rende mai pericoloso. Si limitia ad un primo pressing sui centrali della Lazio, ma con la sua azione sulla trequarti non crea occasioni concrete(dal 25' s.t.: Sostituisce il compagno infortunato dando una grossa mano in difesa nel momento in cui la Lazio prova a spingere sull'acceleratore).: Gasperini gli chiede un lavoro in pressione alta che lui esegue bene, ma è prarticamente nullo in zona gol (dal 39' s.t.All.: In piena emergenza ha dovuto improvvisare una formazione pescando anche dalla Primavera, ma è riuscito comunque a tarpare le ali alla Lazio bloccandone gli uomini più pericolosi.