Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Luis Alberto: “È una gara importante e difficile, l’Atalanta è un’avversaria fisica che ti porta al massimo: in palio ci sono tre punti importanti per noi perché vogliamo restare lì e possiamo avvicinarci al quarto posto. I 120 minuti con l’Udinese non peseranno, sono stato in campo tutto il tempo di quella gara, stiamo bene, sappiamo quello che dobbiamo fare. Servirà intensità, lo sappiamo. Ho giocato tante partite con Leiva e Milinkovic, speriamo oggi di fare sempre meglio e aiutare la squadra per ottenere questi tre punti”."Sto crescendo tanto soprattutto in fase difensiva, quella offensiva l'ho fatta sempre. Fisicamente sto bene - ha detto a Dazn - Nelle ultime partita abbiamo fatto bene soprattutto a centrocampo. Abbiamo toccato tanti palloni come chiede il mister. Io dico sempre che se hai l'80% del possesso palla, il resto non conta. Gol? Mi stanno mancando un po’, ma sono tranquillo. C'è Ciro che segna per tutti. Siamo lì per l’Europa. La squadra deve entrare in Europa - ha detto a Sky Sport - .Dobbiamo crescere e fare quello che chiede il mister. Stiamo imparando il progetto nuovo e penso che sia la cosa più importante. Dobbiamo essere fiduciosi e vedere dove possiamo arrivare. Se il progetto Lazio è adatto a me?