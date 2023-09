Atalanta-Monza 3-0



Musso 6,5: reattivo sui mancini di Colpani e le incursioni di Mota e Caprari, bene anche le uscite



Djimsiti 6,5: Mota fa ben poco, preciso nei suoi interventi



Scalvini 6,5: giocatore chiave per tocchi palla, intrappola Caprari, chiude in anticipo



Kolasinac 6: in difesa ha poco lavoro, si allunga sulla fascia dando una mano a Ruggeri



(Dal 45' s.t. Palomino: sv).



Zappacosta 6,5: guadagna metri sacrificandosi, non facili i duelli con Ciurria ma lui tiene testa.



(Dal 30' s.t. Holm 6: sfiora il gol di testa nel finale).



de Roon 6: Colpani e Caprari lo superano, spende molto per recuperarli



Ederson 6,5: il migliore nel primo tempo, crea le occasioni migliori e poi decide di realizzarla di persona. Una trottola, è ovunque.



Ruggeri 6,5: suo l’assist del raddoppio, in crescita, sventa un gol fatto nel secondo tempo.



(Dal 30' s.t. Bakker 6: corre come un treno).



Koopmeiners 6,5: con i due nuovi arrivati si sbizzarrisce.



De Ketelaere 7: da seconda punta a trequartista aggiunto è un attimo, confonde gli avversari e serve Ederson per il gol che sblocca la gara.



(Dal 37' s.t. Lookman 6: fa il suo).



Scamacca 7,5: studia il nemico, affina il feeling con CDK e poi si innalza di testa per andare al break in serenità. La doppietta lo esalta, Bergamo ha già dimenticato Zapata.



(Dal 37' s.t. Muriel 6: i colpi li ha ancora).







All. Gasperini 7: senza Zapata punta tutto sui nuovi arrivati, che non lo deludono, scelta che premia.