Atalanta, le pagelle di CM: Scamacca non si ferma più, Hien fa un regalo ai vecchi compagni

Carnesecchi 5I tifosi tirano un sospiro di sollievo quando sbaglia un appoggio e il Verona sfiora il gol. Su entrambe le reti veronesi c'è un pizzico di responsabilità, soprattutto sul secondo gol.Toloi 5,5Suo il primo squillo della gara. Sempre da lui nasce il primo gol, ma è colpevole di non chiudere lo specchio di tiro a Lazovic.(18' s.t. Kolasinac 6: entra e sistema un po' la fase difensiva)Hien 4,5Sfida quelli che fino a gennaio erano i suoi compagni, mostrando un po' di emozione all'inizio. Ma anche alla fine, quando si divora il gol della vittoria.

Djimsiti 5Attento su Noslin nel primo tempo, se lo scorda nella ripresa quando l'attaccante segna il pari.Holm 5Corre, corre, corre. E sbaglia il gol del tre a due, per poca lucidità sotto-porta. E Gasp lo toglie poco dopo.(36' s.t. Hateboer sv)Éderson 6,5Incursione da Atalanta, per vie centrali, nel raddoppio. Partito dalla sua metà campo, salvando il possibile pari. Che comunque arriva in seguito.Pašalić 6Montipò gli nega la gioia del gol, ma era in offside. Poi poco altro.Ruggeri 6Parte subito col piede sull'acceleratore, potrebbe far qualcosa in più quando Centonze mette in mezzo la palla del pareggio veronese.

Koopmeiners 6Recupera palla e serve Scamacca per il vantaggio. Fallisce il tre a zero da buona posizione.De Ketelaere 6Tocco di palla d'altri tempi. Sfiora il gol da fuori area. Sbaglia l'assist a Scamacca per il tre a zero, poi il Verona riparte e segna.(18' s.t. Miranchuk 6: entra bene, sfiora più volte il nuovo vantaggio)Scamacca 7,5Senza pensarci su, stoppa e spara in porta. E' in una condizione di forma strepitosa. Serve l'assist a Ederson per il due a zero, peccato non porti alla vittoria.(18' s.t. Lookman 5,5: vorrei ma non posso)All. Gasperini 6Ne conferma in tanti, rispetto a Liverpool, per tenere alta l'asticella. I suoi bissano la rete, poi non la chiudono e infine rischiano pure di perderla.