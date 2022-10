non sente la pressione dell’ex, è reattivo e copre la porta facendo desistere il trio d’attacco viola. Para pronto su Jovic.Saponara non ha margini di manovra, grande lavoro da capitano, anche Igor si complimenta al cambio.(Dal 30’ s.t. Demiral 6: dona freschezza al reparto, è tornato in condizione).: deve fare il doppio del lavoro perché Kouamé e Ikonè si scambiano spesso di posizione ma usa la testa e tiene lontani i pericolipreferito a de Roon in difesa, gioca con naturalezza prendendo il tempo a Ikonè e spendendo un gialloaiuta i colleghi anche in difesa, duella con Saponaraper poco non viene falciato in pieno viso da Koumé, solito frangiflutti in mezzo al campoimpensierisce Terracciano con i suoi affondi, sempre pericoloso: il gioco passa soprattutto sull’altra fascia, ma sforna qualche cross.(Dall’11’ s.t.sbaglia davanti al portiere un gol da fare).non al meglio, deve ancora integrarsi al ruolo di trequartista, spreca palle gol, innesca ripartenze.una garanzia in area piccola).fa cadere a terra Bonaventura con i suoi dribbling, ma si risolvono in un nulla di fatto. È Muriel a imbeccarlo sotto porta, lui la deve solo spingere dentro e non sbaglia.: fa il suo come sa, non si risparmiaqualche sovrapposizione e punizione dal limite impensieriscono i viola, ma da lui ci si aspetta di più, come l’assist dalla sinistra per Lookman che vale l’1-0, beffa sia Venuti che Quarta con maestria.crea superiorità numerica in attacco, bene).festeggia con una vittoria le 299 panchine in Serie A, record detenuto fino ad ora dal compianto Mondonico. Azzecca i cambi e la formazione iniziale, ritrovando aggressività.