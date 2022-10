Luis Muriel parla così ai microfoni di DAZN prima di Atalanta-Fiorentina. "Partita speciale come quando gioco contro le ex squadre, in pochi mesi a Firenze sono stato molto bene ed è una squadra a cui voglio bene. Ho tanta carica, ho voglia di aiutare la squadra anche con assist o recuperi per conquistare il risultato, se arrivano i gol sarò ancora più contento".