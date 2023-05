Atalanta-Spezia 3-2



Musso 5,5: rientra ma prende due gol, si fa trovare pronto nell’unica uscita



Toloi 5,5: i suoi lanci in profondità spesso non hanno mittente, regala palla a Shomurodov



Djimsiti 6,5: dice no agli affondi di Agudelo, bene



Scalvini 6: si preoccupa dell’attacco più che di Bastoni in difesa, si riprende col passare dei minuti



Zappacosta 7: sulla corsia destra ci impiega di più a ingranare, ma da fuori tira un bolide che vale una rete



de Roon 7,5: gol da manuale, al volo dai 20 metri, è il 3° in stagione



Koopmeiners 6: impreciso e troppo generoso sotto porta, ma con i suoi angoli l’Atalanta segna tre gol.



Maehle 6: sbaglia diversi passaggi, tiene in ostaggio Ferrer nella ripresa



Pasalic 6: triangola con Zappacosta e Muriel, idee buone e vincenti



Zapata 6: quando non riesce a farsi strada su Wisniewski cerca un rigore, toglie diversi difensori all’amico Muriel



Muriel 7: gli agganci non gli riescono, ma si fa perdonare con il tris





All. Gasperini 6: cambia modulo ma il risultato lo strappa lo stesso, anche se a fatica, rimane sulla scia delle big