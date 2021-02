Napoli-Atalanta 0-0ATALANTA:: quasi inoperoso, con il Napoli che non si è quasi mai affacciato dalle sue parti.: sfiora il gol dello 0-1 nel primo tempo, contribuisce a non far correre pericoli a Gollini.: quasi perfetto lì dietro, non lascia la profondità ad un velocista come Lozano seguendolo in ogni movimento. Pesa, però, l'ammonizione rimediata nella ripresa che gli farà saltare la sfida di ritorno in quanto diffidato.: attento e pulito quando c'è da intervenire sulle incursioni del Napoli.: non fa rimpiangere Hateboer su quella fascia, si è già calato negli schemi di Gasperini.: i suo inserimenti sono sanguinosi, va vicino al gol con una grande occasione nel primo tempo.: il Napoli centralmente non sfonda troppo e i suoi compiti di contenimento non sono troppo impegnativi.: come al solito sull'out mancino crea pericoli. Si trova di fronte un Napoli molto chiuso ma riesce comunque a sfondare più di una volta.: Gasperini ormai non può più fare a meno di lui. Dietro le punte fa un lavoro importante con inserimenti sempre puntuali (28' s.t.: il suo ingresso non cambia gli equilibri dell'Atalanta).: oggi è mancato il solito guizzo, complice anche un avversario chiuso e attento (28' s.t.: mostra le sue qualità. Ogni volta che entra in possesso si accende la luce nerazzurra).: duelli fisici complicati contro la difesa rocciosa del Napoli. Non riesce ad avere la meglio ma è sempre un punto di riferimento importante (35' s.t.).: la sua Atalanta fa la partita a Napoli, ma si trova di fronte una squadra che chiude bene gli spazi.