respinge come peggio non potrebbe la conclusione dalla lunghissima distanza di Miranchuk permettendo poi a Sanabria il tap-in che consente al Torino di pareggiare. Già in precedenza si era opposto malamente a un tiro di Vlasic dal limite.buona la prestazione da parte del difensore italo-brasiliano che non concede nulla agli avversari. Sempre attento in fase difensiva.riesce a cavarsela contro Sanabria e far valere in diverse occasioni i suoi centimetri e il suo peso.: buona partita a livello difensivo da parte del numero 42 dell’Atalanta che si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. E’ ordinato negli interventi e copre bene la sua zona di campo.(Dal 20’ s.t.tiene bene la posizione): se su una fascia Zappacosta spinge con costanza, sull’altra Maehle non riesce a fare lo stesso. Si limita alla fase difensiva e si vede raramente nella metà campo avversaria.pronti via e fa subito sentire i propri tacchetti a Ilic. Offre la solita importante prestazione in mezzo al campo soprattutto in fase di non possesso.: si vede solamente a tratti il centrocampista brasiliano che, in fase offensiva, non riesce sempre a dare l’aiuto che servirebbe alle punte.(Dal 34’ s.t.ha un altro passo rispetto a Lazaro e lo si vede ogni volta che accelera palla alla piede sulla fascia sinistra. Arriva spesso sul fondo e soprattutto ha il grande merito di portare in vantaggio l’Atalanta. Poi non esulta per rispetto della sua ex squadra e della sua vecchia squadra.buona partita da parte del centrocampista olandese pur senza particolari spunti. Ma tanti basta per guadagnare la sufficienza in pagella.: aiuta molto la squadra in fase difensiva e spesso lo si può vedere ripiegare quando è il Torino ad attaccare. In fase offensiva però non riesce a combinare molto e sono pochi i palloni che riesce a toccare.(Dal 7’ s.t.: è autore di un paio di buone accelerazioni)contro Schuurs non ha vita facile, il difensore del Torino riesce a limitarlo al meglio e l’attaccante danese non solo si rende mai pericoloso ma fatica molto anche a entrare in possesso del pallone.(Dal 7’ s.t.entra e decide la partita. Il suo gol è un mix di tecnica e forza fisica e soprattuto consente all’Atalanta di tornare a Bergamo con tre punti in più in classifica.la sua Atalanta gioca a specchio con il Torino di Juric e alla fine riesce a far valere le maggiori qualità tecniche. Decisivi i cambi di Gasperini.