L'Atalanta sta pensando al reparto d'attacco della prossima stagione. In estate infatti, soprattutto se non dovesse centrare il traguardo della Champions, potrebbe perdere uno tra Zapata e Højlund. Sul colombiano c'è forte l'interesse dell'Everton, che ha rimesso la freccia dopo il primo sondaggio dello scorso gennaio, e ha proposto ai Percassi 15 milioni di euro per acquistarlo. Per l'attaccante danese classe 2003 invece potrebbe aprirsi addirittura un'asta sulla base di 50 milioni di euro, dove a prendere parte saranno, tra le altre, Newcastle e Arsenal.



Per questo la società nerazzurra si starebbe tutelando, puntando sull'attaccante italiano in forza al Leeds Wilfried Gnonto, classe 2003 come Højlund. Alla sua prima esperienza in Premier League ha già segnato 2 reti e 3 assist in 16 presenze, e Javi Garcia non darà il benestare alla sua partenza a prezzo scontato. A Gnonto piacerebbe tornare in Italia, specie se l'Atalanta si qualificherà in Champions, ma la società bergamasca dovrà sfidare la folta concorrenza di Roma, Juventus, Milan e Napoli.