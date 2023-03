Ha rotto tutto l'Atalanta sotto la Nord: il digiuno di gol, di vittorie in casa e in totale, di punti per l'Europa.Senza le Coppe da giocare e con un parco attaccanti più in forma che mai è pronta a duellare con le big per riprendersi il 4° posto Champions.è un lusso che si possono permettere poche squadre, anche ai piani alti. Un tempo per tre, una gara per sei: mai come a questo punto della stagionedopo mesi di infortuni, e non deve nemmeno spartirsi energie mentali e fisiche con le Coppe. Saper coniugare nel mondo giusto l'esperienza dei veterani e la forza fisica dei colombiani con la velocità e la fantasia dei nuovi acquisti sarà la chiave per dare continuità ai gol, alle prestazioniUn obiettivo reale anche se non dichiarato.Per questo lo sguardo va già aalla prima tappa della volata europea in cui l'Atalanta, di nuovo in fiducia e consapevole dei propri mezzi,E, cosa non da poco, dalla vicina di casa che presto le ridaràci andrà con, che usufruiranno della sosta per riprendersi la condizione e la maglia. Ritrovata la voglia di reagire, dopo un periodo buio e un momentaneo svantaggio immeritato e beffardo con l'Empoli, la squadra di Gasperini non si vuole più fermare. Memore cheFu la sua prima Champions.