Se a poco più di 24 ore dalla fine del mercato la posizione di Ruslan Malinovskyi sembra chiara, non si può certo dire lo stesso di quella del fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic.



Il trequartista ucraino infatti ha due strade davanti a sé, ben definite: rimanere all'Atalanta, mister Gasperini lo sta impiegando largamente in questo primo scorcio di Serie A, o andare al Marsiglia. La società bergamasca comunque non ha ancora trovato l'accordo con il club francese.



Josip Ilicic però, ad oggi, senza l'offerta concreta del Bologna e col Verona che si è dirottato su Verdi, rischia di rimanere a Bergamo, e per di più fuori rosa. La sua prossima mossa potrebbe essere la risoluzione contrattuale con l'Atalanta per poi trasferirsi da svincolato in una piazza del massimo campionato italiano.