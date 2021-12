Seduta pomeridiana al 'Centro Bortolotti' di Zingonia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si prepara all'ultima giornata del Gruppo F di Champions League contro il Villarreal. Il tecnico nerazzurro recupera Matteo Lovato, oggi regolarmente in gruppo insieme ai compagni. Domani è in programma un nuovo allenamento pomeridiano.