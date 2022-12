L’Atalanta è rientrata ieri sera in aereo da Nizza, dove ha calato un tris alla squadra di casa in amichevole, ora la attendono due giorni di riposo prima ripresa programmata per lunedì pomeriggio verso il match col Betis Siviglia, il 23 dicembre alle 17 in Spagna.



Non è ancora nota la data del rientro dei nazionali olandesi de Roon e Koopmeiners, che dovrebbero rivedersi in settimana, mentre Pasalic potrebbe rientrare direttamente dopo Natale. Alla ripresa da valutare gli infortunati: Demiral, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro, e Hateboer, elongazione del collaterale. Ancora non si conosce la data del rientro di Zappacosta.