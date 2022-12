L'Atalanta cala il tris all'Allianz Riviera di Nizza nella seconda amichevole internazionale durante la pausa dei Mondiali. Due gol firmati nel giro di 4' dopo un primo quarto d'ora difficile dai due bomber Hojlund (18' pt) e Zapata (22' pt). Poi Musso ha parato di tutto, grazie all'aiuto del fido capitan Toloi, e Boga ha chiuso la partita al fischio finale dopo un bell'uno-due con Muriel.



TOP- Zapata è tornato: l'attaccante colombiano ha giocato per quasi tutta la partita, 87', ed è apparso rinato. Le vacanze saltate per lavorare sodo in palestra stanno dando i loro frutti, Zapata ha bussato più volte alla porta di Schmeichel, segnando al momento giusto su uno schema ben collaudato da calcio d'angolo. Musso ha fugato tutti i dubbi negando i gol a Pepe e Thuram, parando a guantoni aperti, sicuro anche nelle uscite e palla al piede.



FLOP- Malinovskyi non riesce a rivalutarsi a due settimane dal mercato di riparazione: sbaglia un gol fatto davanti alla porta, offre pochi spunti sulla trequarti al duo d'attacco e si prende un giallo evitabilissimo. Okoli ha qualche incertezza in fase difensiva, regala un paio di palle che potrebbero rivelarsi nocive ma cresce con il passare della gara.