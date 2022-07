L'Atalanta è arrivata ormai al suo ultimo giorno di ritiro nella fresca Clusone: domani, alle ore 17, saluterà i tifosi con l'amichevole contro il Gambarogno Contone (Serie C Canton Ticino – Svizzera), prima di ripartire alla volta di Bergamo. Da lunedì 18 infatti riprenderà ad allenarsi a Zingonia, a porte chiuse. Mercoledì 20 luglio sarà poi impegnata in un test contro il Lecco, sempre alle 17, al Centro Bortolotti.



Con il capitano Toloi rientrato in gruppo, insieme a Cambiaghi, la squadra è di nuovo a ranghi completi: assente solo l'infortunato Zappacosta, che sta accelerando i tempi di recupero.