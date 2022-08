Questo il comunicato dell'Atalanta dopo l'allenamento svolto oggi, a pochi giorni dalla sfida contro il Milan: "Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione dell'Atalanta in vista della gara casalinga di domenica contro il Milan al Gewiss Stadium. In mattinata si sono allenati gli uomini di coach Gasperini: Demiral e Zappacosta hanno completato parte dell'allenamento con la squadra, mentre Éderson e Koopmeiners hanno svolto un programma di allenamento diverso dal resto del gruppo. La squadra tornerà a Zingonia giovedì mattina per un'altra sessione che si terrà a porte chiuse".