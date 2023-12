Filtra ottimismo dall'ultimo allenamento svolto questo pomeriggio dall'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse. I nerazzurri saranno impegnati lunedì sera contro il Torino e sabato ospiteranno il Milan al Gewiss Stadium. Occorre quindi prudenza agli uomini del tecnico di Grugliasco, per non incorrere in ricadute nel big match.



Zappacosta e De Ketelaere hanno comunque svolto lavoro individuale in campo e domani potrebbero già allenarsi in gruppo. Kolasinac, ancora dolorante, ha fatto individuale in palestra, ma verrà rivalutato domani. Toloi e Palomino (individuale in palestra) sono invece certamente out per Torino. Quindi Zappacosta e CDK dovrebbero farcela per Torino, e a maggior ragione per il Milan, mentre per Kolasinac sarà decisiva la seduta di domani, la rifinitura della vigilia, senza le parole di mister Gasperini.