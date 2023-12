Atalanta da record, prima in Europa con una giornata d'anticipo. Come una big ha sofferto per tutto il secondo tempo sulla pressione dello Sporting, riducendo il vantaggio e difendendo a tutti i costi quel pareggio che valeva e vale gli ottavi di finale a marzo 2024. Tre mesi quindi senza pensieri internazionali, come la Juve potrà concentrarsi solo sulla Serie A per ritornare nelle zone europee che contano.



SCAMACCA- Primo gol in Europa League per lui, che si consacra così capocannoniere dell'Atalanta. Finora l'azzurro ha partecipato a sette gol della squadra, mettendo la firma su sei reti e aggiungendoci un assist. Il numero 90, con Touré ancora infortunato, ha tutto l'attacco sulle spalle e ora sta trovando anche la continuità mancata. L'obiettivo ora è continuare a segnare, col Torino e soprattutto col Milan, dato che l'ex De Ketelaere potrebbe non riprendersi in tempo dall'infortunio. Prima però c'è la sfida tra passato e presente nerazzurro: Scamacca contro Zapata.



AGLI OTTAVI MA SETTIMA- Da qui alla fine dell'anno ci sono in palio altri 15 punti e l'Atalanta versione Europa deve tornare a raccoglierli anche in campionato, dove nonostante buone prestazioni (con Fiorentina, Lazio, Napoli e Inter) non ha portato a casa nulla. E la classifica ne ha risentito, scavalcata dal Bologna dell'ex Freuler. Con Torino e Milan quindi saranno due scontri che decreteranno il livello della squadra, se riuscirà ad aggiudicarsi gli ultimi posti sul treno delle big, quest'anno più compresso che mai.