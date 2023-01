In casa Atalanta, tre calciatori hanno lavorato a parte con l'obiettivo di tornare in gruppo: quest'oggi solo terapie per Davide Zappacosta, fermo da una settimana, mentre ha svolto lavoro individuale Duvan Zapata. Su Palomino bisognerà aspettare domani: verrà infatti valutato il risentimento muscolare patito dall'argentino durante Juve-Atalanta.