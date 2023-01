DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.

. In attesa dei posticipi, la domenica delladellasi chiude con il big match di lusso dell'Allianz Stadium di Torino tra ladi Massimilianoe l'a dell'ex Gian Piero, in scena: entrambe le squadre sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia, con la qualificazione ai quarti di finale, che saranno rispettivamente contro Lazio e Inter. In campionato però la situazione è ben differente: i bianconeri hanno subito la pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, arrivano dalla cocente sconfitta di Napoli, dopo 8 vittorie di fila, e sono decimi a 22 punti, a distanza siderale dalla zona Champions, mentre i nerazzurri inseguono a distanza di 3 lunghezze l’Inter terza, sono in serie postiva da due giornate e sognano l'aggancio. Una vera e propria sfida fondamentale per il proseguimento della stagione.Sette delle ultime 11 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità (completano il parziale due successi per parte), dopo che i precedenti 13 confronti avevano tutti visto una vittoria bianconera. Dall’inizio del 2017, nessuna sfida nel massimo campionato è terminata in pareggio più volte (7 anche per Fiorentina v Genoa e Cagliari v Sassuolo). La Juventus ha perso solo una delle ultime 25 gare casalinghe in campionato contro l’Atalanta (18V, 6N), tuttavia proprio la più recente, 0-1 il 27 novembre 2021 (gol di Duvan Zapata); inoltre, l’ultimo successo bianconero allo Stadium contro questa avversaria in Serie A risale al 14 marzo 2018, 2-0, sempre con Massimiliano Allegri in panchina. L’Atalanta è imbattuta da cinque confronti contro la Juventus in Serie A (2V, 3N), in tutta la sua storia solo una volta è riuscita a giocare sei incontri di fila contro questa avversaria senza perdere: tra il 1963 e il 1966. La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato: in tutta la sua storia in Serie A ha fatto meglio solo in cinque occasioni, la più recente delle quali tra gennaio e maggio 2016 (11). L’Atalanta è la squadra che ha raccolto meno punti considerando le sfide tra le formazioni attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, appena quattro – la Juventus invece ne ha ottenuti sette, tutti in gare casalinghe. Grazie ai 37 punti ottenuti finora, con un successo la Juventus può toccare la soglia dei 40 punti al termine di un girone d’andata per la 12ª volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05 – nel periodo è la formazione che ci è riuscita più volte (segue l’Inter, che è al momento è a 9 e come i bianconeri attualmente ha 37 punti in classifica). L’Atalanta è una delle tre squadra che hanno ottenuto più punti nell’anno solare 2023 (sette, come Inter e Roma) e nel periodo ha segnato almeno cinque reti in più di ogni altra formazione (12). Federico Chiesa, tornato titolare in Serie A nell’ultima giornata 369 giorni dopo la precedente, è andato a segno in due delle sue ultime tre gare interne contro l’Atalanta in campionato (l’8 febbraio 2020 con la Fiorentina e il 16 dicembre 2020 con la Juventus). Nel complesso, quella bergamasca è una delle quattro avversarie attualmente Serie A contro cui l’esterno della Juventus ha segnato almeno tre gol, insieme a Milan (3), Sampdoria (4) e Bologna (6). I tre giocatori più giovani con più di 10 presenze in questa Serie A sono Giorgio Scalvini, Fabio Miretti e Rasmus Højlund; in generale sono 12 le gare da titolare per il centrocampista della Juventus nel massimo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo Paul Pogba (13) e Alessio Tacchinardi (14) ne hanno collezionate di più in bianconero prima di compiere 20 anni. Ademola Lookman, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il quarto giocatore alla sua stagione d’esordio in Serie A ad andare in doppia cifra di reti nelle prime 19 giornate di campionato con l’Atalanta, dopo Jørgen Leschly Sørensen (nel 1949/50), Karl Aage Hansen (nel 1949/50) e Poul Rasmussen (nel 1952/53).Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund