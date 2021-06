Non sarebbe un depistaggio per bruciare le tappe con il centrocampista olandese Teun Koopmeiners: l'interesse dell'Atalanta per il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu, stessa classe 1998 del mediano dell'Az Alkmaar, è reale.



BARROW E COLLEY- Seguito da tempo dall'entourage nerazzurro, come riporta Tuttosport la Dea sarebbe pronta a un'accelerata per il jolly della retroguardia rossoblù anche per chiudere col riscatto di Barrow, fissato a 14,5 milioni di euro più bonus. Il giovane gambiano Ebrima Colley potrebbe rientrare nella trattativa, ma ancora si discutono i dettagli del suo eventuale trasferimento.