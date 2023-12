Alla ripresa degli allenamenti verso il Milan, a Zingonia mister Gasperini fa la conta degli infortunati. Capitan Toloi ha ancora svolto lavoro individuale, come i compagni di reparto Kolasinãc e Palomino.



El Bilal Touré sta invece proseguendo il suo percorso riabilitativo, mentre Scamacca continua le terapie.



La buona notizia arriva da Zappacosta, che ha lavorato in gruppo, mentre la negativa dal bollettino medico di Djimsiti, uscito al 19′ nel match col Torino: ha svolto terapie per la lesione primo grado muscolo otturatore interno sinistro, un muscolo accessorio. Il suo infortunio è comunque di lieve entità.