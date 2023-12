, dopo la brutta sconfitta per 3-0 patita allo Stadio Olimpico di Torino a causa dellache è costata a Gasperini e i suoi un brutto risveglio, nonostante la conquista degli ottavi di finale di Europa League da prima in classifica avvenuta appena giovedì, con l'1-1 di Bergamo contro lo Sporting Lisbona: in Serie A infatti la Dea è al momentoa quota 20 punti,, con ben otto agguerrite rivali con cui battagliare per un posto nelle Coppe.- Il ruolino di marcia recita, conma a preoccupare, più dei risultati, è, che dopo aver perso contro l'allievo Ivan Juric ha sbottato.accusati di essereda quando c'è il tecnico di Grugliasco in panchina: "La prestazione è veramente brutta.e dobbiamo ragionarci sopra. Non buttiamo via tutto, alcuni giocatori stanno dando l'esempio.Non è un mistero che l'allenatore abbiatra gli acquisti dell'ultimo calciomercato, bollandosituazione che può generaree portato a termine, ancheper la consuetudine atalantina, oltre che con. La, per quanto costruito a Bergamo negli ultimi otto anni, e in seguito al rinnovo dell'ultima estate.soprattutto per i risultati in Europa, ma piuttosto: Gianlucaa causa dei troppi problemi fisici non è riuscito a dare quello che ci si aspettava,e è partito bene ma si è un po' spento,non viene considerato al livello degli altri esterni. Qualcuno poi ha deciso di non accettare la corte della Dea, vedi Alessandro, che ha scelto di rimanere proprio al Toro. Ieri ci si è messo anche Duvan, a Bergamo nelle ultime cinque stagioni, che si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa: "- Un allusione a quanto accaduto negli ultimi giorni di agosto, quando il colombiano è passatol'Atalanta gli ha fatto capire con decisione chee l'ex Udinese e Napoli, dall'animo sensibile, ha sofferto molto. Ieri la vendetta sportiva, con la doppietta e il pianto a fine partita.negli ultimi mesi ancheaveva avuto parole di biasimo nei confronti del clima a Zingonia, definito "dittatoriale", così come Demiral.- Serve una risposta sul campo e la ghiotta occasione arriva sabato pomeriggio, quando. Batttere i rossoneri in un big match, dopo aver perso in casa contro Inter e Napoli e pareggiato con la Juve, consentirebbe dinon certo tra i tifosi, che da sempre sono accanto a squadra e allenatore.@AleDigio89