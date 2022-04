Quelle di domani sera potrebbero essere le ultime due partite di questa lunga stagione 2021/22 per le nostre formazioni italiane in Europa. Dopo le uscite dalla Champions di Milan, Juve e Inter e dopo l'eliminazione della Lazio e del Napoli in Europa League,Entrambe le squadre dovrannoe che lascia tutto aperto per il discorso qualificazionedopo l'1-1 ottenuto alla Red Bull Arena pieno di emozioni (pali, rigori parati e occasioni) e con il gol di Muriel a cui ha risposto l'autogol sfortunato di Zappacosta.per ribaltare il 2-1 subito in Norvegia nella gara di andata e in cui sono stati letali gli errori di Rui Patricio e Vina.Se centrasse la qualificazione l'Atalanta raggiungerebbe per la prima volta i quarti di finale della competizione da quando ha questo nome e format. Questa è invece la prima edizione della Conference League e la Roma coltiva la possibilità di regalare un titolo ai suoi tifosi.