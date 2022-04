Accanto al tecnico dell'Atalanta mister Gasperini ha parlato anche l’esterno Davide Zappacosta: “Nel calcio di oggi devi sapere ricoprire più ruoli, difensivi e propositivi, non ho un modulo preferito, in base a quello che il mister decide si gioca”.



SCONFITTA COL SASSUOLO- “Lo spogliatoio è lo stesso, penso sia normale essere arrabbiati dopo una sconfitta ma dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva. Dobbiamo cercare subito di essere positivi e fare il massimo domani”.



STADIO SOLD OUT- “Lo stadio pieno sarà una grandissima spinta, penso che i tifosi atalantini hanno dimostrato di essere molto calorosi e di saper spingere la squadra, sarà un aspetto fondamentale della partita dobbiamo cercare motivazioni, conta il campo ma sarà un’atmosfera bella, poi la forza la dovremo trovare dentro di noi”.



SEGRETO PER PASSARE IL TURNO- “Tutti devono sapere come non farsi condizionare e andare sotto pressione soprattutto in gare da dentro fuori, chi sbaglia meno va avanti. Dobbiamo cercare di rimanere lucidi, ognuno a suo modo. Io ho avuto la fortuna di vincerla col Chelsea e in quell’anno ricordo diverse partite dove abbiamo sofferto tanto, non c’è un segreto ma devi essere bravo a far capitare gli episodi dalla tua parte. Va avanti chi ci crede di più”.