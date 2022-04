Dopo l'1-1 maturato in Germania, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Lipsia a Bergamo nel ritorno dei quarti di Europa League, per centrare l'accesso a una storica semifinale. La Dea spinge su un dato: nelle precedenti 11 gare giocate in casa, tra Coppa Uefa ed Europa League, non ha mai perso. I tedeschi sono invece andati a segno in tutte le ultime 9 patite europee.



LE ULTIME - Queste le probabili formazioni scelte dai due tecnici italiani, Gian Piero Gasperini e Domenico Tedesco:



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.



LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.



IN TV - Calcio d'inizio alle 18.45 . Atalanta-Lipsia sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite. In streaming: DAZN, Sky GO, NOW.