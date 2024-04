Atalanta-Liverpool 0-1, le pagelle di CM: Salah non basta, alla fine festeggiano i nerazzurri

AtalantaMusso 6Salah lo spiazza, in occasione del rigore. Bravo nelle uscite, rischia un paio di volte nella ripresa ma ad ogni presa del pallone è una ola.Djimsiti 7Stasera non ha clienti semplici, dalle sue parti si lotta. Ma è il migliore dei suoi.Hien 5,5Prende un giallo più che evitabile, era diffidato.Kolašinac 7Dominante, è rientrato nel pieno delle forze.Zappacosta 7Si gioca poco dalle sue parti, nel primo tempo. Cresce tantissimo nella seconda frazione di gioco.de Roon 6,5Su di lui pende, come per altri, la diffida.Éderson 6,5

Ha una grande occasione all'inizio di ripresa ma non supera Alisson.(30' s.t. Pasalic 6)Entra e aiuta anche dietroRuggeri 5,5Evidente il suo tocco di mano che causa il penalty. Prova a scrollarsi l'errore di dosso, ma è col freno a mano tirato.Koopmeiners 6Inizio un po' in sordina, poi si sveglia con un gran gol ma in offside. Prende un giallo, anche lui, più che evitabile.Miranchuk 6,5Molto attivo fino a metà campo, ma a volte trattiene troppo il pallone. Quello buono lo perde al 19', davanti ad Alisson. Col mancino sfiora il pari.(34' s.t. Lookman sv)

Scamacca 6Konatè gli si incolla addosso, cresce nel secondo tempo ma non trova la via del gol.(30' s.t. De Ketelaere 6)Gasp gli chiede di fare la prima punta, con qualità. Era difficile impattare.All. Gasperini 7Ne premia in tanti rispetto all'andata, tra le novità c'è Miranchuk al quale manca solo il gol. Ha eliminato il Liverpool dalla coppa, chapeau.LiverpoolAlisson 6,5Salva i suoi da un tocco sottoporta di Van Dijk, ma l'azione era ferma per fuorigioco.Alexander-Arnold 6Prezioso anche in fase d'attacco, nelle ripartenze.(27' s.t. Gomez sv)

Konaté 6,5Si francobolla su Scamacca e gli lascia pochi spazi.Van Dijk 6Rischia l'autogol ma l'arbitro poi ferma il gioco per offside e lui se la prende col guardalinee.Robertson 6Zappacosta non lo impensierisce più di tanto nel primo tempo, nei secondi quarantacinque minuti eccome.(35' s.t. Danns sv)Szoboszlai 6,5Quando può alza gli occhi e ci prova dalla distanza.(22' s.t. Elliott 6)Dinamismo in mediana da quando è in campo.Jones 6Con i suoi scatti consente di trasformare l'azione da difensiva in offensiva.Mac Allister 6Vince, ma non sempre, i duelli con Ederson.

Salah 6,5Si prende la responsabilità di realizzare il penalty che fa partire forte i suoi. Ma sbaglia un pallonetto semplice semplice.(22' s.t. Nunez 5,5)Djimsiti e Hien se lo dividono, trova pochi pertugi.Gakpo 6,5Utilissimo in attacco per i suoi con qualità e sponde.Luis Diaz 6Deve spostarsi di molto sull'esterno per impensierire la difesa orobica.(22' s.t. Diogo Jota 5,5)Qualche incursione, ma non è quanto basta a Klopp.All. Klopp 6,5Mette tutti i titolari a differenza dell'andata, man mano ne cambia qualcuno strada facendo. Si rende conto che la montagna da scalare era altissima.