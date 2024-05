Juventus-Rabiot, fissato l'incontro per il rinnovo: tra dubbi e condizioni, il piano di Giuntoli

La stagione bianconera, al di là delle ultime due sfide di campionato che vedranno Paolo Montero protagonista in panchina, è giunta ormai al termine, con gli obiettivi stagionali imposti dalla società che sono stati raggiunti (il ritorno in Champions League - un accesso fondamentale dato il nuovo format, sia per una questione economica che per un ritorno di marketing e brand - e il successo in Coppa Italia) e il primo passo verso il futuro, ovvero l’addio di Massimiliano Allegri, che è stato ufficializzato lo scorso venerdì. Da questo momento in poi, dunque,. Risolto il nodo allenatore (Thiago Motta in pole position), sarà tempo di dedicarsi ai rinnovi, con il centrocampista transalpino in prima fila.

Già nel corso di questa settimana possono arrivare importanti aggiornamenti su tale fronte. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti,Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano, le premesse da parte della società piemontese sono positive per provare a trovare un’intesa che possa permettere alla mezzala francese di rimanere alla Continassa (anche se una reale apertura del francese, in realtà, alla permanenza in maglia bianconera, non è ancora arrivata) ed essere così allenato nella prossima stagione dal suo ex compagno di squadra nel PSG, proprio quel Thiago Motta, attualmente tecnico del Bologna, ma nel mirino della Juve per la guida tecnica della prossima stagione (si parla di un principio di accordo, da mettere nero su bianco, che è stato già trovato nelle scorse settimane).

Per renderlo concreto, servirà un sacrificio da parte del centrocampista stesso e della Juventus, che potrà sfruttare la pioggia di milioni in arrivo grazie alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format (dettaglio fondamentale per Rabiot per sedersi a trattare di rinnovo con la Juventus)., in vista di un possibile sbarco ad Old Trafford a parametro zero in estate. Ma c’è un altro fattore da non sottovalutare sulla trattativa per il rinnovo., specificando sia a DAZN che a Sky Sport tutti i dubbi legati al suo futuro: "Io sto bene, sono capitano e sono orgoglioso, ma". Veleggia, da queste dichiarazioni, un senso profondo di incertezza, dovuto a una mancanza di comunicazione sul suo destino e, principalmente, di ciò che sarà il futuro della panchina del capoluogo piemontese. L’addio di Allegri, in questo senso, unica certezza arrivata in quest’ultima settimana, è stato un segnale importante, ma tanto dipenderà da come lo stesso Rabiot recepirà l’allontanamento del tecnico livornese, essendo stato uno dei suoi fedelissimi, sin dal suo giorno d’arrivo a Torino.

Pur mantenendo vivi i contatti con l’agente del transalpino ex PSG,(rinnovo annuale, con leggero aumento)Il primo passo dovrà essere del giocatore e finché da Rabiot non arriverà la formale apertura alla permanenza a Torino la trattativa resterà in stand-by, almeno fino al prossimo incontro con la mamma Veronique che avverrà entro i prossimi 7/10 giorni.. E in questo senso l'approdo di Thiago Motta non sarebbe un problema, come specificato. Infine, arriverà la questione economica:, visto anche che, come detto, qualche offerta dall'estero può tranquillamente arrivare. L'apertura a parlare c'è, ma bisognerà lavorarci su.