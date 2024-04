Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Atalanta-Liverpool su DAZN

GUARDA SU DAZN

Guarda Atalanta-Liverpool su NOW

GUARDA SU NOW

. I Reds arrivano a questa sfida dopo aver perso anche in campionato contro il Crystal Palace. Orobici che, invece, devono affrontare stasera il Verona. Si riparte dal netto 0-3 in favore dei nerazzurri.• Partita: Atalanta-Liverpool• Data: giovedì 18 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, DAZN

Atalanta-Liverpool, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (253). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

- Telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Massimiliano Nebuloni, Marina Presello e Francesco Cosatti.Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca.Gian Piero GasperiniAlisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones, MacAllister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Luis Diaz.Jurgen Klopp