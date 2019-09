Nessun pensiero allo Shakhtar, alle luci di San Siro e alla musichetta della Champions League: stasera l'Atalanta sarà concentratissima sulla gara contro il Sassuolo, decisiva per i padroni di casa dopo l'ultimo passo falso contro il Parma. Non è solo la squadra nerazzurra però ad avere testa a Reggio Emilia, ma anche i suoi tifosi che, nonostante l'imminente 'mini trasferta' a Milano, si stanno muovendo in mille per incitare la Dea a oltre due ore di auto da Bergamo.



Mai come stasera servirà infatti l'appoggio del dodicesimo uomo, che spingerà l'Atalanta a centrare il secondo posto in classifica. Più di mille tifosi nel settore ospiti, tra chi si è organizzato autonomamente e chi con i pullman dei Club Amici Atalanta, sosterranno la Dea in quel suggestivo palcoscenico che è stato teatro dei più grandi successi europei.