Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Manca dunque solo un ostacolo, prima della finalissima del 22 maggio, in programma a Dublino.di Xabi Alonso. Si riparte dallo 0-2 in favore dei tedeschi: serve un miracolo ai giallorossi per sconfiggere una società imbattuta in stagione.• Partita: Bayer Leverkusen-Roma• Data: giovedì 9 maggio 2024

• Orario: 21.00• Canale TV: DAZN, Sky Sport• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWBayer Leverkusen-Roma, valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.In dubbio, per la formazione capitolina, Paulo Dybala, uscito per un affaticamento muscolare durante l’intervallo della sfida dell’Olimpico contro la Juventus. Un fastidio all’adduttore che verrà monitorato dallo staff medico giallorosso. In caso di assenza, pronto Bove con Pellegrini dirottato nel tridente offensivo.Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi AlonsoSvilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Bove; El Shaarawy, Lukaku, Pellegrini. All. De Rossi