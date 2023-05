I tifosi dell'Atalanta non si erano nascosti: oggi speravano di qualificarsi all'Europa League direttamente dal divano, con cinque giorni di anticipo. Sarebbe stato possibile infatti se la Figc avesse inflitto alla Juve un'ulteriore penalizzazione di 2 punti. I bianconeri invece restano a quota 59, la Roma è a 60, e l'Atalanta a 61: in caso di sconfitta ma anche pareggio col Monza dei nerazzurri domenica, se entrambe le altre squadre vincessero con Udinese e Spezia, per i bergamaschi sarebbe Conference (a pari punti con i bianconeri sono in svantaggio negli scontri diretti).



Per questo la notizia della sola multa da 718mila euro ha fatto arrabbiare i sostenitori bergamaschi, che si sono sfogati sui social e nelle chat di gruppo: "La legge come sempre non si applica ma si interpreta per la Juve", scrivono a più voci, "Ridicolo, imbarazzante, rubare milioni e venire quasi assolti, se era una provinciale scendeva in Serie C", e ancora "assurdo che a loro tutto sia permesso!".