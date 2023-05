"Miracoli non ne faccio... C'è il calcio e ci possono essere visioni diverse, che io rispetto sempre. Però è chiaro che, quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande: quest'anno è così, può darsi che sia arrivato il momento". Le parole di Gian Piero Gasperini al termine dello spareggio Champions perso per 3-2 a San Siro contro l'Inter suonano sinistramente come un addio a Bergamo e all'Atalanta, dopo sette anni gloriosi in cui per ben sei anni la sua squadra ha raggiunto la qualificazione all'Europa, che sia Champions League, per tre volte, o Europa League, come in questa stagione.Visioni differenti in merito al futuro, un rapporto non idilliaco con le nuove componenti della dirigenza bergamasca, in seguito all'ingresso in società di Stephen Pagliuca con l'arrivo di Lee Congerton e Tony D'Amico, un progetto che comunque ha raggiunto la sua akmé, il suo apice, e conosce come normale che sia un momento di stanca. Gasperini a Bergamo si sente di avere dato tutto e non ha gradito alcune rimostranze da parte di club e tifosi, che probabilmente si sono abituati bene e ritengono che l'Europa per l'Atalanta sia il minimo sindacale, sbuffando quando non arriva la Champions LeagueVisioni diverse, sentirsi fuori luogo: il tecnico di Grugliasco non le ha mandate a dire. "Rinnovo? Non lo so. Può darsi che sia il momento di lasciarsi con affetto". A intrigare Gasperini diversi progetti che potrebbero svilupparsi lontano dalla Lombardia: tramontata l'ipotesi Napoli, che dovrebbe puntare su uno tra Luis Enrique o Vincenzo Italiano, e non troppo calda la pista di un ritorno a Torino in quella Juventus dove è nato e cresciuto come allenatore, visto che Allegri potrebbe restare nonostante l'arrivo di Giuntoli, le chance al momento più vivaci sono due, una romantica e una di opportunità.Non è un mistero infatti che Gasp gradirebbe un eventuale terzo ritorno al Genoa, dopo l'epopea che lo ha portato dal 2006 al 2010 e dal 2013 al 2016 a raggiungere risultati straordinari in Liguria, col Grifone addirittura qualificato all'Europa sotto l'egida Preziosi, poi non disputata per motivi economici: il Genoa ter scalda sia il tecnico che i tifosi, la proprietà targata 777 Partners vuole inaugurare un nuovo corso che possa portare alle competizioni europee in due o tre anni, rifondando completamente il club con il lancio di giovani interessanti e un mercato prolifico. Per questo l'allenatore piemontese rappresenterebbe un'assoluta garanzia, sia per i risultati sportivi che per la capacità di valorizzare i propri calciatori. Occhio anche all'ipotesi Roma: in caso di addio di Josè Mourinho, al momento probabile, i Friedkin starebbero valutando anche l'allenatore dell'Atalanta come papabile per il nuovo corso. Quel che è certo è che difficilmente vedremo Gasperini ai cancelli di Zingonia, nel prossimo luglio.@AleDigio89