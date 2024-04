Atalanta, Luca Percassi: 'Il Liverpool sta facendo la storia. Sarà dura, ma ci proveremo'

56 minuti fa



L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport prima del big match contro il Liverpool ad Anfield, andata dei quarti di finale di Europa League. Questo il pensiero del dirigente atalantino, presente in Inghilterra insieme alla dirigenza al gran completo: "Un qualcosa di unico, di straordinario, siamo molto contenti ed era giusto che ci fossimo tutti per rappresentare al meglio l'Atalanta".



Una montagna che si può scalare?

"Loro sono una squadra straordinaria, stanno facendo la storia. Per noi essere qui è motivo d'orgoglio, affrontiamo uno squadrone e lo faremo con le nostre caratteristiche, sapendo quando sarà dura. Ma è un'emozione per la nostra gente, rappresentare Bergamo sarà unico. Poi sappiamo che in campo sarà molto complesso".