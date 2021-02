Tornato sulla partita ai microfoni di Atalanta.it, l'ala destra nerazzurra Joakim Maehle ha ripercorso la prestazione di sacrificio dei suoi contro il Real Madrid: "Lo sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ma il cartellino rosso dopo 17’ l’ha resa ancora più difficile. Tuttavia abbiamo fatto un’ottima gara, non ci siamo mai arresi, non abbiamo mai smesso di correre e abbiamo lottato fino alla fine".



DAL ROSSO AL RITORNO- "Penso che il cartellino rosso abbia deciso la partita, non è facile giocare in 10 contro 11, grande merito alla squadra. Ora abbiamo ancora una partita di ritorno in Champions e giocheremo alle nostre possibilità. Abbiamo grandi qualità e siamo in svantaggio di 1-0, possiamo andare lì e segnare. Io ci credo”.