Luis Muriel è tornato titolare con l'Atalanta. La sua prestazione però non è stata scintillante e Gasperini al termine del match ha detto: "Quando è uscito ha gettato la pettorina ma non è un bel messaggio questo. In altre squadre giocherebbe anche meno, visto che qui partecipa a praticamente tutte le partite". Il colombiano già in estate poteva lasciare Bergamo: su di lui anche la Juve. Ora a gennaio l'ipotesi partenza potrebbe tornare sul tavolo.