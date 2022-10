L'ha voluto fortemente mister Gasperini, ma si è rivelato un acquisto, e un riscatto, che ha disilluso le aspettative: zero gol in campionato per Jeremie Boga, solo 48’ in campo in tre apparizioni. Il primo settembre sperava di chiudere col Leicester, ma all'ultimo secondo non se ne è fatto niente, e ora sembra sempre più probabile una sua partenza a gennaio.



Prestito o cessione, se ammortizza i 22 milioni spesi per il suo cartellino, come scrive La Gazzetta dello Sport. Vicino all’addio, in estate, è stato anche Malinovskyi, candidato numero 2 per fare i bagagli a gennaio. Nel frattempo l’ucraino è fermo al gol di agosto al Milan.