"Il mercato non è chiuso". Gian Piero Gasperini ha certificato che le ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato in casa Atalanta possono ancora riservare grosse sorprese. E tante di queste sorprese potrebbero passare da 3 nomi legati al reparto d'attacco con Boga, Ilicic e soprattutto Malinovskyi in prima fila fra i giocatori in uscita. Proprio quello del fantasista ucraino potrebbe essere il nome più caldo in queste battute finali.



NO MARSIGLIA - Il Marsiglia è stato il club che ha fatto più sul serio nel corso delle ultime settimane. Contatti approfonditi fra le parti, quotazioni economiche e perfino la possibilità di inserire l'ex-Roma Cengiz Under come contropartita. La distanza nelle valutazioni dei due cartellini ha però di fatto frenato il tutto con il club francese che si sta lentamente tirando indietro.



TOTTENHAM E PREMIER - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, per Malinovskyi il mercato resta apertissimo con diverse opzioni che si stanno facendo avanti in Premier League. Il Tottenham, non è un segreto, lo avevo chiesto quando l'Atalanta si è interessata a Sergio Reguilon, poi passato allìAtletico Madrid e resta la 'speranza' più grande del ragazzo. Leicester e Nottingham Forest sono le piste alternative, ma soprattutto nell'asse con le Foxes c'è in ballo anche il nome di Boga. Tutto può ancora succedere, ma servirà fare in fretta perché Gasperini vuole sì il suo addio, ma anche un'alternativa valida e già pronta da inserire in rosa.