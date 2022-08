Al termine della vittoria di misura dell'Atalanta contro il Verona, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: "Lazovic è il giocatore che ci ha creato più problemi. Se lasci aperto il risultato rischi anche di prendere gol. Ma abbiamo trovato spazi enormi, una squadra come la nostra avrebbe dovuto chiuderla. Se non lo fai diventa difficile, la differenza lì la fa la qualità dei difensori".



SUI NUOVI GIOCATORI - "Sono arrivati tre giocatori negli ultimi dieci giorni. Lookman aveva fatto bene negli spezzoni in cui era entrato, oggi forse era un po' emozionato, ha perso molti palloni, e anche per quello non riuscivamo a ripartire nel primo tempo. Di Soppy sono contento: ha forza, energia, l'ho sacrificato quando ho dovuto cambiar modulo. Eravamo abituati all'Ederson pre-infortunio: non era nelle migliori condizioni, ma i 45' di oggi gli daranno una mano in questo senso".



SU HOJLUND - "Per noi è importante avere energia. E' un ragazzo molto giovane, che è stato seguito dai nostri scout, così come quelli di molte altre squadre. I giovani oggi hanno costi alti: non sono giocatori già fatti, ma sono prospetti sui quali lavorare. Sono i profili giusti che deve inseguire l'Atalanta, al netto dei costi che hanno".



MERCATO - "Non considero chiuso niente, si chiude il 31. Riferisco le mie speranze alla società, spero le riescano a concludere tutte".