Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino vera rivelazione dell'Atalanta formato Champions, oggi all'OrioCenter ha incontrato i tifosi nerazzurri per una foto e un autografo e ha riservato loro un regalo speciale.



Ha parlato infatti per la prima volta in italiano in pubblico, spinto dall'entusiasmo per la cinquina appena essa a segno dalla squadra bergamasca contro il Parma: "Stiamo proponendo un grande calcio, sono contento della crescita della squadra e del sostegno del pubblico. Le partite con Milan e Parma hanno confermato che i tifosi ci spingono a dare il massimo".