Punto di forza dell'Atalanta, con i suoi 5 gol in campionato, Robin Gosens ha firmato il rinnovo con gli orobici fino al 2024, con un importante aumento di stipendio. Eppure, il suo futuro può essere lontano da Bergamo...



IL SOGNO - Queste le parole del tedesco a Bergamo Tv: "La voglia di giocare nello Schalke? Non mi è passata, soprattutto c'è la voglia di giocare in Bundesliga, quello è sempre il mio sogno perché non ho mai giocato in Germania. Ho sempre detto che un giorno voglio andare là e se lo Schalke mi vuole, ci vado volentieri perché è la mia squadra. Non dico adesso, questa estate, ma un giorno voglio andarci perché è un mio sogno".



SUL RINNOVO - "Il rinnovo è comunque un segnale forte, vuol dire che sto facendo bene. Ora sto bene qui. I primi tempi non sono stati facili, ho avuto bisogno di un periodo per rendere al meglio. Il mister chiede un grande lavoro agli esterni, a volte mi prendo qualche libertà ma ora ho più sicurezza anche perché sento la fiducia dell'allenatore e questo fa tutta la differenza