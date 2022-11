L'Atalanta rimette sul mercato Ruslan Malinovskyi a gennaio. Sul 29enne ucraino hanno effettuato dei sondaggi Marsiglia e Tottenham. I francesi avevano proposto uno scambio col turco Under (ex Roma), alla Dea sarebbe interessato invece il trequartista marocchino Amine Harit, che si è infortunato gravemente al ginocchio nell'ultima sfida di Ligue 1 contro il Monaco: addio Mondiali e addio ipotesi di scambio sull'asse Bergamo-Marsiglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vero anche che i francesi, destinati a perdere anche il brasiliano Gerson che dovrebbe tornare in patria, al Flamengo, potrebbero puntare a Malinovskyi senza contropartite tecniche. Difficile però che arrivino a investire i 15-18 milioni richiesti dall'Atalanta. Una disponibilità economica che invece non manca al Tottenham di Conte e Paratici.