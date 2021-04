In conferenza stampa alla vigilia di Pasqua e della sfida casalinga contro l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini aveva detto che la tripla titolarità di Djismiti, Ilicic e Malinovskyi con le rispettive nazionali gli avrebbe dato da pensare al momento della scelta degli 11 titolari.



MALINOVSKYI E IL MERCATO- Ma se l'albanese e lo sloveno sono stati risparmiati fino all'inizio della ripresa, il trequartista e centrocampista nerazzurro Ruslan Malinovskyi ha giocato ben 78', nei quali ha realizzato due assist, ha aumentato la pressione e la superiorità numerica in area piccola con tante buone intuizioni. Duttile nei movimenti tra la mediana e l'erba dietro le due punte colombiane, Malinovskyi si candida a un'altra maglia da titolare contro la Fiorentina: se il suo rendimento diverrà costante e riuscirà a collezionare sempre più maglie dal 1', è probabile che decida di rimanere di casa a Bergamo senza nemmeno rispondere alle chiamate dal Belgio.